الولايات المتحدة تسجل 34,641 إصابة مؤكدة و 294 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات بالفيروس يقترب من 32 مليونًا.. و569 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 34,641 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 294 حالة وفاة.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,883,289، فيما بلغ عدد الوفيات 569,272.

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26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 10:12 PM

إجمالي الإصابات بالفيروس يقترب من 32 مليونًا.. و569 ألفًا فارقوا الحياة

الولايات المتحدة تسجل 34,641 إصابة مؤكدة و 294 وفاة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 34,641 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 294 حالة وفاة.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,883,289، فيما بلغ عدد الوفيات 569,272.

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