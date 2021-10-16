"الربيعة" يودع أبطال "الجيش الأبيض" بتغريدة مؤثرة تلقى رواجًا

تقدم في صدرها بالامتنان للجهود المخلصة وتحدث عن دعم القيادة

سطّر وزير الصحة السابق الدكتور توفيق الربيعة، تغريدة شكر ووداع لقيت رواجًا واسعًا وأصداء إيجابية كبيرة بين أفراد المجتمع عمومًا وأبطال "الجيش الأبيض" تحديدًا.



وقال "الربيعة" في تغريدته: "الزملاء والزميلات بالقطاع الصحي: أتقدم بالشكر والامتنان لكم جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمس سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير، بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم".



عمل توفيق الربيعة وزيرًا للتجارة منذ عام 2011، فوزيرًا للصحة بين عامي 2016 - 2021، فوزيرًا للحج والعمرة وفق الأمر الملكي الكريم الذي صدر مساء أمس الجمعة.