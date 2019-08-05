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قال: الوزارة قدّمت هذا العام كافة التسهيلات لضيوف الرحمن

"بنتن" من #ندوة_الحج_الكبرى: مليونا تأشيرة للحجاج إلكترونياً

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن؛ إن وزارته تمكّنت خلال هذا العام من تقديم كافة التسهيلات للحجاج.

وأوضح #ندوة_الحج_الكبرى تحت عنوان "#الإسلام_تعايش_وتسامح"، أنه تم إصدار مليونَي تأشيرة للحجاج إلكترونياً.

وقال الوزير: #المملكة تتشرّف بخدمة الإسلام والمسلمين، والحجاج يحظون بمتابعةٍ واهتمامٍ من قِبل خادم الحرمين.

يُذكر أنه ومن جوار المسجد الحرام، رعى وزيرالحج والعمرة، انطلاق فعاليات #ندوة_الحج_الكبرى في دورتها الرابعة والأربعين تحت عنوان #الإسلام_تعايش_وتسامح، بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة، والمفكرين، والمثقفين من داخل المملكة وخارجها.