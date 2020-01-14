"هدف" يدعو مراكز رعاية الأطفال للتسجيل في "قرّة"

إلتكترونيًّا.. لتقديم خدماتها للسعوديات بالقطاع الخاص

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المراكز المتخصصة في رعاية وحضانة الأطفال في مختلف مناطق المملكة، إلى التسجيل في البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة"، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، والمتمثلة في دعم تكاليف حضانة أطفال المرأة العاملة في القطاع الخاص.

وأوضح "هدف" أن البوابة الإلكترونية لبرنامج "قرة" تُمكّن المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال من الوصول لشريحة كبيرة من المستفيدات، وذلك عبر عرض خدمات المراكز المرخصة للأمهات المستفيدات من برنامج "قرّة"؛ ما يتيح للمراكز زيادة أعداد المسجلين في قوائمه، مضيفًا أنه سيتم دعم التكاليف المادية لرعاية الأطفال من خلال "هدف" وفق الآلية المتبعة لذلك.

وأشار إلى أن إجراءات التسجيل تتم بشكل إلكتروني عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج "قرّة"، وتعبئة البيانات، مع إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل: السجل التجاري، والتراخيص اللازمة، ثم توقيع العقد بشكل إلكتروني، وتوثيقه من الغرفة التجارية وإرسال النسخة المعتمدة إلى فريق "قرّة" عبر البريد الإلكتروني؛ حيث ستتم إضافة بيانات المراكز بعد ذلك مباشرة، ليتمكن من استقبال طلبات الأمهات بشكل إلكتروني.

وأطلق الصندوق برنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة"، الذي يقدم دعمًا ماليًّا للأمهات العاملات في القطاع الخاص عبر تحمل نسبة من تكاليف حضانة ورعاية أطفالهن، في مراكز مرخصة ومعتمدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، ويساعد في استمرارية المرأة في عملها واستقرارها الأسري، ويتم صرف مبالغ الدعم بشكل شهري بعد اكتمال تسجيل الأمهات في البوابة الإلكترونية للبرنامج والتحقق من أهلية الطلب.

ويسهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات.