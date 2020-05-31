شرطة الرياض تعلن القبض على مقتحم متجر للاتصالات بحي العزيزية بسيارة مسروقة

المتحدث الإعلامي : جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله اقتحام شخص بمركبة نقل، لمتجرٍ للاتصالات بحي العزيزية جنوب الرياض، وسرقة (13) جهاز جوال ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الحادثة التي تبين أنها مسروقة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته للنيابة العامة.