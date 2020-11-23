إضافة علمية لقطاع السياحة.. "العمري" تحصل على الماجستير من جامعة الملك سعود

في دراسة ركزت على دور الأنشطة الاتصالية في تنمية السياحة

نوقشت أمس الأحد في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، رسالة الماجستير للباحثة حنان بلخير العمري وموضوعها: "دور الأنشطة الاتصالية في وزارة السياحة "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سابقًا"، في تنمية السياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية"، وقام بالإشراف على الأطروحة الدكتور عادل بن عبدالقادر المكينزي الأستاذ المشارك في الإعلام، وأقيمت المناقشة العلنية لمدة 3 ساعات؛ حيث تمت المناقشة عن بُعد عبر برنامج الاتصال "الزوم" نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وتضمنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلًّا من: الأستاذ الدكتور عبدالملك الشلهوب، والدكتور نايف الثقيل الأستاذ المشارك بالقسم، وقد أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الباحثة درجة الماجستير.

وتناولت الباحثة "العمري" في أطروحتها السياحة الداخلية ودور مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة في تنميتها كواحدة من أهم أنشطتها الاتصالية.

وتطرقت الرسالة العلمية إلى أهمية الجانب الاتصالي في القطاع السياحي ودوره التوعوي نحو الجمهور بمختلف قطاعاته.

وسعت الدراسة للتعرف على اتجاهات جمهور الوزارة من خلال مناهج وأدوات علمية مثل تحليل المحتوى الاتصالي المعد على حساباتها في منصتي تويتر وإنستغرام، ورصد خاصية التعليقات نحو أهمية السياحة الداخلية.

ووظفت الباحثة في دراستها أحدث النظريات العلمية ومن تلك النظريات الإعلامية نظرية ثراء الوسيلة الإعلامية، إضافة إلى نظرية التنمية للعالم ولبر شرام.

وتمثل الدراسة إضافة علمية لقطاع السياحة الذي يشكل أحد عناوين تنويع مصادر الدخل الوطني في رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال الاستفادة من التوصيات العلمية التي توصلت لها مخرجات الدراسة.

كما تعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع، والمؤسسة الأكاديمية والبحثية ممثلة في جامعة الملك سعود.