"الشرعية" تقضي على 5 حوثيين بينهم قيادي في تعز

استهدفتهم بقصف مدفعي

قُتل اليوم (الثلاثاء) خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا للميليشيا المتمردة في منطقة الربيعي.

وأضاف بأن القصف أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم قيادي، يُكنى "أبو سليم".