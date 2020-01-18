تهيئة وترحيل وانضباط.. 13 ألف طالب يعودون غدًا لمدارسهم بالأفلاج

فيما حثّ مدير تعليم المحافظة على بذل الجهود لبداية جادة تحقق نتائج متميزة

أنهت إدارة تعليم الأفلاج استعدادها للفصل الدراسي الثاني والتهيئة لاستقبال أكثر من ١٣ ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد.



وأعلنت إدارة تعليم الأفلاج إنهاء استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، غدًا الأحد، واستقبال أكثر من 13 ألف طالب وطالبة بتهيئة المدارس، وترحيل جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر لجميع المراحل بمدارس المحافظة.



من جهته حث مدير ‫تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، منسوبي المدارس على بذل الجهود لبداية جادة وتعزيز الانضباط المدرسي؛ لتحقيق نتائج متميزة تساهم في تنمية الوطن.