إصابات كورونا تواصل الارتفاع بالأردن بـ 6454 حالة جديدة

فيما تم تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع إلى 1909

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155993 إصابة.

وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 07:07 PM

فيما تم تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع إلى 1909

إصابات كورونا تواصل الارتفاع بالأردن بـ 6454 حالة جديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155993 إصابة.

وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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