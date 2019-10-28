إدارة "الاتحاد" تطلب مدرب "ألميريا" الإسباني بالإعارة

طلبت إدارة نادي الاتحاد من مالك نادي "ألميريا" الإسباني المستشار تركي آل الشيخ استعارة المدرب بيدرو مانويل إلى نهاية الموسم.

وتنتظر إدارة النادي موافقة المستشار على طلبها ليتسلم دفة الفريق بعد لقاء ديربي جدة أمام الأهلي الخميس المقبل.

وكانت إدارة النادي قد تخلت عن فكرة التعاقد مع مدرب النادي الأهلي سابقاً مارتن لاسارتي بعد الحملة الجماهيرية الكبيرة، والتي طالبت إدارة النادي بعدم التوقيع معه؛ نظراً لسيرة المدرب والتي لا توازي نادياً كبيراً بحجم "الاتحاد".