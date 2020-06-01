"الغذاء والدواء" تحذر من معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo

لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.

وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

هيئة الغذاء والدواء

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01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 02:12 PM

لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول"

"الغذاء والدواء" تحذر من معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.

وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

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هيئة الغذاء والدواء

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