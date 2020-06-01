"الغذاء والدواء" تحذر من معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.
وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.هيئة الغذاء والدواء
لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول"
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.
وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.