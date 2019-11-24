أمير الرياض يهنئ الهلال باللقب الآسيوي

من خلال برقية بعثها لرئيس النادي

قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م.


جاء ذلك في برقية عبّر فيها أمير الرياض عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي من لاعبين ومدربين وجماهير، بمناسبة تحقيق النادي لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م.

وأشاد أمير الرياض بجهود رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والتي كان لها دور بارز في الاستفادة مما قدمته القيادة الحكيمة من دعم كبير للأندية الرياضية، وتهيئة جميع الإمكانات للاعبين لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، وتمنّى لهم سموه التوفيق في مشاركاتهم.

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 07:13 PM

من خلال برقية بعثها لرئيس النادي

أمير الرياض يهنئ الهلال باللقب الآسيوي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م.


جاء ذلك في برقية عبّر فيها أمير الرياض عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي من لاعبين ومدربين وجماهير، بمناسبة تحقيق النادي لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م.

وأشاد أمير الرياض بجهود رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والتي كان لها دور بارز في الاستفادة مما قدمته القيادة الحكيمة من دعم كبير للأندية الرياضية، وتهيئة جميع الإمكانات للاعبين لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، وتمنّى لهم سموه التوفيق في مشاركاتهم.

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