الشرطة الألمانية تطوق مدرسة في هامبورغ لوجود مسلح داخلها

وحدات أمنية خاصة تقوم بتفتيش المبنى كإجراء احترازي

أطلقت الشرطة الألمانية عملية خاصة في مدينة هامبورغ الألمانية، بعد تقارير عن احتمال وجود شاب مسلح داخل إحدى مدارس المدينة.

وقالت الشرطة، في بيان لها: "ليس من الواضح ما إذا كان المسلح الذي شوهد في منطقة مدرسة "أوتو هان" في المدينة قد دخل المبنى بالفعل أم أنه سار "في اتجاه مبنى المدرسة"، ثم "ربما تجاوزه".

وأضافت أن وحدات خاصة تقوم بتفتيش مبنى المدرسة كإجراء احترازي.