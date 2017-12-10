معارض إيراني: طهران أخلت 200 من مستشاريها باليمن إلى هذه الدولة

موظفو السفارة غادروا .. بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة

قال السياسي الإيراني المعارض أمير طاهري؛ مغرِّداً عبر حسابه في "تويتر"، إن "إيران أخلت 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة"، مضيفاً أن السيطرة على ميناء الحديدة تعني صعوبة في إخلاء هذه العناصر؛ حيث تمّ نقلهم إلى قاعدة مجاورة في عُمان".

وقال "طاهري"؛ في تغريدة سابقة، إن موظفي السفارة الإيرانية في صنعاء غادروا اليمن إلى مسقط؛ حيث هناك مقار مؤقتة لهم خشية من تحرير العاصمة اليمنية هناك.

تأتي هذه الأخبار بعد انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وخسائر فادحة في الأرواح بعد انتهاء تحالفهم مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.