"قوميز" يطالب باتباع تعليمات وزارة الصحة واحتساء القهوة العربية في المنزل

شدد مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية والبقاء في منازلهم ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وظهر "قوميز" في مقطع فيديو من خلال حسابه على "تويتر" وهو يحتسي القهوة العربية التي يعشقها منذ قدومه للسعودية، مغردًا :"دعونا نشرب القهوة وننظف المنزل ونقتل الفيروس".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة قوميز الهلال

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 09:50 PM

"قوميز" يطالب باتباع تعليمات وزارة الصحة واحتساء القهوة العربية في المنزل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شدد مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية والبقاء في منازلهم ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وظهر "قوميز" في مقطع فيديو من خلال حسابه على "تويتر" وهو يحتسي القهوة العربية التي يعشقها منذ قدومه للسعودية، مغردًا :"دعونا نشرب القهوة وننظف المنزل ونقتل الفيروس".

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