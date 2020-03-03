قطر تسجل الإصابة الثامنة بـ "كورونا"

لمواطن كان قد تمّ إجلاؤه من إيران

أعلنت السلطات في دولة قطر، تسجيل ثامن حالة إصابة لمواطن قطري.

وبحسب صحيفة "العين"، فقد أشارت إلى أن المصاب كان قد تمّ إجلاؤه من إيران.

من ناحية أخرى، ألغت قطر معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وكان من المُفترض أن يُقام معرض "ديمدكس 2020"، في نسخته السابعة بين 16 و18 مارس، بحضور 80 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المعرض قد انطلقت عام 2008.

قطر فيروس كورونا الجديد

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03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 01:36 PM

لمواطن كان قد تمّ إجلاؤه من إيران

قطر تسجل الإصابة الثامنة بـ "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت السلطات في دولة قطر، تسجيل ثامن حالة إصابة لمواطن قطري.

وبحسب صحيفة "العين"، فقد أشارت إلى أن المصاب كان قد تمّ إجلاؤه من إيران.

من ناحية أخرى، ألغت قطر معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وكان من المُفترض أن يُقام معرض "ديمدكس 2020"، في نسخته السابعة بين 16 و18 مارس، بحضور 80 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المعرض قد انطلقت عام 2008.

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قطر فيروس كورونا الجديد

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