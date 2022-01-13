بالفيديو.. الإطاحة بعمالة حَوَّلت منازل شعبية لمعامل خياطة الملابس النسائية بالرياض

أنتجت مئات الملابس المقلدة.. تم إغلاق الموقع واستدعاء مالكه لتطبيق العقوبات الرادعة

نجحت أمانة منطقة الرياض، بعد تحريات ومتابعة بمشاركة 11 جهة حكومية، في الإطاحة بعمالة غير نظامية حَوَّلت منازل شعبية إلى معامل ضخمة لخياطة الملابس النسائية وسط العاصمة.

وتفصيلًا، أسفرت جهود البحث عن أن عددًا من المعامل التي اتخذت من منازل شعبية وسط الرياض مقرًّا لها؛ كانت تنتج مئات الملابس المقلدة يوميًّا، مغرقة الأسواق المحلية بمنتجاتها الرديئة.

وفي كمين مُحكم -وفق حساب الأمانة بتويتر- تم ضبط المخالفين، وإغلاق الموقع، واستدعاء مالكه لتطبيق العقوبات الرادعة.