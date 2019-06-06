كلاب ضالة تفترس أغنامًا بالطائف.. ومالكها لـ"سبق": استنجدنا بالأمانة ولا مجيب

هاجمتها داخل حظيرتها.. ومطالب بمنع تكاثرها

قضت مجموعة من الكلاب الضالة على عدد من الأغنام، يملكها المواطن "حسن السواط"، بحي السر جنوبي الطائف؛ إذ هاجمتها داخل حظيرتها، وافترستها.

وفوجئ المالك "السواط" اليوم الخميس بأن أغنامه التي كانت داخل الحظيرة الواقعة خلف محطة الملعب ومزرعة السالمية بجانب البئر الحكومية وقعت فريسة للكلاب الضالة التي هاجمتها، مشيرًا إلى أنه شاهد وقت افتراسها.

وقال "السواط" إن بلاغات عدة تم إرسالها إلى الأمانة عن تكاثر الكلاب الضالة في الفترة الأخيرة في الحي نفسه، وبأحياء عدة داخل الطائف، وأنها باتت تشكّل خطرًا بالغًا على الصحة العامة، وطالب الكثير من الأهالي باتخاذ الإجراءات، والتعامل مع هذه الحيوانات ومنع انتشارها.. لكن دون جدوى.