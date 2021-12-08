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أكد أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد

"التحالف" يعلن: اعتراض وتدمير مُسَيَّرتين بالأجواء اليمنية إحداهما انطلقت من مطار صنعاء الدولي

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.

وأكد "التحالف" أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.