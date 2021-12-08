"التحالف" يعلن: اعتراض وتدمير مُسَيَّرتين بالأجواء اليمنية إحداهما انطلقت من مطار صنعاء الدولي

أكد أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.

وأكد "التحالف" أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.

1

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 06:16 PM

أكد أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد

"التحالف" يعلن: اعتراض وتدمير مُسَيَّرتين بالأجواء اليمنية إحداهما انطلقت من مطار صنعاء الدولي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 880

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.

وأكد "التحالف" أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021