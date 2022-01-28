حقائق ومعلومات عن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022.. تصل قيمتها إلى 4.2 مليون دولار

تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية

بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية تنطلق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 (كأس الفرسان 2022) المصنفة نجمتين والمعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للفروسية في 29 يناير الجاري في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وتشهد مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة يتنافسون لتجاوز مراحل البطولة على مسافة 120 كيلومترًا.

أين تقع محافظة العلا وما هو سبب شهرتها؟

تقع العلا على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي منطقة ذات تراث طبيعي وإنساني غير مسبوق. تغطي العلا مساحة شاسعة تصل إلى 22.561 كيلومترًا مربعًا، وتشمل واحة خصبة وجبالًا شاهقة من الحجر الرملي ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين عندما حكمتها مملكتا لحيان والأنباط. يُعَد موقع الحِجر الموقع الأكثر شهرة في العلا وهو أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.

الحِجر هي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتارًا، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية للمملكة النبطية وتتألف من 111 مقبرة الكثير منها محفوظة جيدًا بواجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية. تشير الأبحاث الحالية أيضًا إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد غزو الرومان للأنباط عام 106م.

بالإضافة لذلك، تُعَد العلا موطناً لحضارة دادان القديمة، وعاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعتبر واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية. أما جبل عكمة، فهو بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة. أيضًا بلدة العلا القديمة، وهي متاهة تضم أكثر من 900 منزل من الطوب اللبن تم استيطانها من القرن الثاني عشر على أقل تقدير، وسكك حديد الحجاز وقلعة الحِجر، وهي كلها مواقع رئيسية في قصة لورنس العرب وفتوحاته.

والجدير بالذكر أن مناطق الحجر ودادان وجبل عكمة وبلدة العلا القديمة، لم يتم استكشافها إلا مؤخراً رغم تاريخ مواقعها التراثية الملهمة والممتدة لأكثر من مئتي ألف عام؛ إلا أنها تُعد اليوم من أبرز الوجهات السياحية إلى جانب جبل الفيل.

ما هي بطولة القدرة والتحمل؟

تعد بطولة القدرة والتحمل أحد أنواع منافسات الفروسية التي تجري على مسار يتراوح بين 80 و160 كلم ولمدة زمنية تتراوح بين 7 و15 ساعة، أو أكثر. وتتشابه هذه البطولة مع الماراثونات الضخمة، مما يجعلها أقسى اختبار للقدرة والتحمل في عالم الفروسية للفرسان والخيول. ويُعد الاتحاد الدولي للفروسية الجهة المنظمة الرئيسية لهذه الفعالية الرياضية.

ما هي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل؟

تنطلق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 (كأس الفرسان 2022)، في دورتها الثالثة السبت 29 يناير(الجاري). وتحمل هذه البطولة تصنيف النجمتين، وتحظى بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية؛ ويتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية. وتجري البطولة على مسافة 120 كيلومترًا، مع أربع دورات حول المسار على مدار ثماني ساعات.

وترتقي هذه البطولة بمعايير الفروسية، وتُعد إحدى أهم البطولات المرموقة في هذه الرياضة. كما تعد جزءاً من مهرجان شتاء طنطورة، والذي يحتفي بعالم الموسيقى والفنون في المملكة العربية السعودية على مدار ستة أسابيع. كما يضم المهرجان مجموعةً من الفعاليات الراقية والحفلات الترفيهية والفنية الزاخرة بالنجوم، فضلاً عن التجارب والمغامرات التراثية المميزة.

من فاز بالدورتين السابقتين من البطولة؟

انطلقت الدورة الأولى من هذه البطولة في عام 2019، وفاز بها الإماراتي سالم الكتبي، على صهوة الحصان بلاك ريدج أنديغو؛ في حين حقق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الفوز في دورة عام 2020، على صهوة الفرس عطوفة دي لاب.

من هم المشاركون في دورة هذا العام من البطولة؟

يشارك أكثر من 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم في دورة هذا العام من البطولة. ويمثل المشاركون ثلاثين دولةً مختلفةً، بمن فيهم شخصيات حاكمة مرموقة من مختلف أرجاء المنطقة.

كيف يمكن الفوز بالمنافسة؟

لا تُعد هذه البطولة من المنافسات التي يفوز فيها من يصل إلى خط النهاية أولاً؛ فإلى جانب ذلك، لا بد من أن يكون الحصان في حالة صحية ممتازة أيضاً، وفقاً لفحص طبيب بيطري مختص. وتُعد الحالة البدنية اللائقة للفارس والحصان عاملاً رئيسياً في تحديد الفائز، حيث توجد نقاط مراقبة وفحص لصحة المشاركين كل خمس كيلومترات على الأقل، تضم طبيباً بيطرياً وكميةً وافرة من المياه.

جائزة البطولة

يحصل الفارس الفائز بكأس الفرسان 2022 على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 4.2 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن السمعة المرموقة والمكانة العالية التي ينالها بمجرد فوزه بمنافسة القدرة والتحمل.