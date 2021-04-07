الانضباط توقف عبد الرزاق حمدالله 15 يومًا قابلة للتمديد

في ضوء أحداث مباراة النصر والفيصلي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء إيقاف لاعب فريق نادي النصر عبد الرزاق حمدالله لمدة خمسة عشر يومًا قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وفقًا للمادة (149) والمادة (152) من اللائحة.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار مؤقت وذلك بشأن ما بدر من اللاعب في المباراة التي أُقيمت بين فريقي نادي النصر ونادي الفيصلي ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.