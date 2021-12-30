كورونا.. الأردن تسجل 2045 إصابة جديدة و1960 حالة بالمغرب

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 2045 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1061560 إصابة.



وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1015224 حالة شفاء بعد تسجيل 3705 حالات إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12620 حالة.



المغرب

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 961058.



وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت اليوم حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14844، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 939533.