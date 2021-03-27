68 مليون دولار.. "قصة عطاء طبي في اليمن" عنوانها "إغاثي الملك سلمان"

دعم لمستشفيات ومراكز.. أجهزة وأدوية وميزانيات تشغيلية ومكافحة "كورونا"

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعمًا لمستشفيات اليمن ومراكزه الطبية، ممثلًا في أجهزة طبية ووسائل حماية شخصية وأدوية ومستهلكات طبية، إضافة إلى الميزانيات التشغيلية وتدريب الكوادر لتقديم الخدمات الطبية لليمنيين؛ وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بقيمة إجمالية 20 مليونًا و500 ألف دولار أمريكي.

وأجرى المركز حملات طبية تطوعية في "مكافحة العمى - جراحة القلب - الجراحات المختصة - توزيع مستلزمات طبية" بقيمة 10 ملايين و86 ألف دولار.

كما نفذ المركز مشروعًا لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها في جميع محافظات اليمن، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 11 مليونًا و200 ألف دولار.

وقدم المركز منذ بداية جائحة فيروس "كورونا"، عدة مشروعات للتصدي لها تمثلت في الاستعداد والتخطيط للاستجابة للجائحة بقيمة 13 مليون دولار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما نفّذ المركز مشروعًا آخر للاستجابة الطارئة للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية والتصدي لجائحة فيروس كورونا في المرافق الصحية المستهدفة في محافظات المحور الجنوبي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 4 ملايين دولار.

وقدّم مركز الملك سلمان للإغاثة دعمًا للاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا ليستفيد منها 371,950 فردًا، في محافظات: عدن - لحج - حضرموت - الحديدة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 3 ملايين دولار.

ودعم المركز وزارة الصحة اليمنية بمتطلبات الوقاية الشخصية بكواشف وأجهزة تحليل كورونا، بالتعاون مع عدة منظمات، بقيمة 6 ملايين دولار.