بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي

بهدف الوصول لمليون متطوع وبما يتوافق مع رؤية 2030

تطلق الجمعية الفيصلية ممثلة في إدارة التطوع جائزة تعزيز العمل التطوعي وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع وبما يتوافق مع المعيار الوطني التطوعي لبرنامج "إدامة"؛ وذلك ضمن ثلاث فئات هي: المتطوعون الأفراد، والفرق التطوعية، وبرامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.



وتهدف الجمعية من إطلاق الجائزة إلى تسليط الضوء ونشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وعرض جهودهم المميزة ليكونوا ملهمين لغيرهم وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، إضافة إلى تكريم المتطوعين وإبراز جهودهم وتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية التطوعية وإبراز أصحابها.



وأوضحت المديرة العامة للجمعية فوزية الطاسان أن التطوع له دور في تفعيل طاقات المجتمع وخدمة الوطن فكان لا بد من تنظيمه في المجالات الخيرية التي تخدم الجمعيات الأهلية؛ لأن الفرص التطوعية متاحة بأشكال متعددة، كما أن التطوع يسهم في زيادة حيوية المجتمع وزيادة العلاقة بين أفراده، لذلك أتت جائزة تعزيز للعمل التطوعي التي أطلقتها الجمعية الفيصلية؛ لكي توثق ذلك وتفعل مبادرات التطوع الفردية والمؤسسية وتضعها في إطار منهجية مهنية فاعلة للمجتمع والمتطوع.



وعبرت مستشار تأسيس وحدات التطوع وفقا للمعيار الوطني "إدامة" ريم بخاري عن إطلاق هذه الجائزة بأنها مبادرة ليست بمستغربة على الجمعية الفيصلية التي كانت وما زالت داعمة لكل ما من شأنه تفعيل العمل التطوعي وتعزيز ثقافته في المجتمع.



ونوه مشرف تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني "إدامة" وعضو لجنة التحكيم بالجائزة يوسف البخيت بإطلاق الجمعية الفيصلية لجائزة تعزيز التي توضح دور القطاع الثالث وإسهاماته في تحقيق رؤية المملكة 2030 وكيف يمكن أن تتكامل الأدوار لصناعة قصة نجاح؛ فالجائزة إحدى المبادرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للجمعية الفيصلية وقد تضمنت هدفاً استراتيجياً لتعزيز العمل التطوعي بعد استفادة الجمعية من مشروع تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني.



من جانبها، أفادت عضو مجلس إدارة الجمعية الفيصلية وعضو لجنة التحكيم الدكتورة سعاد بن عفيف أن الجائزة من مبادرات الجمعية الفيصلية لتعزيز وتمكين العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، وذلك عن طريق المبادرات التي تتميز بالابتكار والاستدامة ولها مردود إيجابي على المجتمع وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تقدر العمل التطوعي والمتطوعين، وتم الاستفادة من الخبرات الكبيرة للعاملين في المجال التطوعي؛ حيث تضم لجنة التحكيم نخبة من رواد العمل التطوعي في المملكة.



وأضافت: لجنة التحكيم منذ التخطيط لإطلاق الجائزة عملت على وضع معايير وضوابط الجائزة، مشيرة إلى أنه يفضل وفق اللجنة أن تقوم كل منظمة بتعيين منسق داخلي يكون مسؤولاً عن إعداد النماذج والمستندات لجائزة التطوع؛ مع التأكد من إتمام كافة المعلومات المطلوبة والموضحة في استمارة التقدم للجائزة الموجودة على الرابط https://t.co/BwSjB2pikg?amp=1 وعلى حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي.



وأهابت بإرسال الاستمارة وفق الشروط والمعايير وقبل الموعد المحدد لإغلاق قبول الطلبات بتاريخ 30/ 10/ 2021م، حيث ستقوم لجنة الجائزة بمراجعة طلبات التقدم لمجالات الجائزة وتحديد الأفراد والجهات المستوفية للشروط والتعليمات، متمنية التوفيق للجميع، والشكر والتقدير لكافة المبادرين والمشاركين في جائزة تعزيز لأفضل مبادرة تطوعية، وذلك تحت رعاية الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز، وضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام.