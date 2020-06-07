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المديرية عبر حسابها: نشب في حي الجارودية وباشرته فِرَقنا.. لا يوجد إصابات

مدني القطيف يُخمد حريقًا اندلع في غرفة بمنى سكني ويخلي 14 شخصًا

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تمكنت فِرَق الدفاع المدني في محافظة القطيف، من إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمَدَ #الدفاع_المدني بـ#القطيف حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية، وتم إخلاء ١٤ شخصًا، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.