مدني القطيف يُخمد حريقًا اندلع في غرفة بمنى سكني ويخلي 14 شخصًا

المديرية عبر حسابها: نشب في حي الجارودية وباشرته فِرَقنا.. لا يوجد إصابات

تمكنت فِرَق الدفاع المدني في محافظة القطيف، من إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمَدَ #الدفاع_المدني بـ#القطيف حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية، وتم إخلاء ١٤ شخصًا، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني محافظة القطيف

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07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:12 AM

المديرية عبر حسابها: نشب في حي الجارودية وباشرته فِرَقنا.. لا يوجد إصابات

مدني القطيف يُخمد حريقًا اندلع في غرفة بمنى سكني ويخلي 14 شخصًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تمكنت فِرَق الدفاع المدني في محافظة القطيف، من إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمَدَ #الدفاع_المدني بـ#القطيف حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية، وتم إخلاء ١٤ شخصًا، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

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