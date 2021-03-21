"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها"

لا زال الخطر يلاحق الاثنين

نجح ضمك في التغلب على أبها بأربعة أهداف لثلاثة ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



أهداف المباراة جاءت عن طريق فاروق شافعي "هاتريك"، وعبد الله العمار لنادي ضمك، في حين جاءت أهداف أبها عن طريق: كريم عواضي، وسعد بقير "هدفين".



بتلك النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في المركز 15، قبل مواجهة النصر 9 أبريل المقبل، فيما توقَّف رصيد أبها عند 31 نقطة.