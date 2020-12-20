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يبلغ من العمر شهرين.. كان يعاني من نقصٍ حادّ بالأكسجين

نجاح عملية قلب مفتوح لرضيع بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، عملية قلب مفتوح لرضيع يبلغ من العمر شهرين، وتكلّلت بالنجاح ولله الحمد.



وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة جازان أن الرضيع كان يعاني من نقص حاد بالأكسجين أقل من 80%، ومن ضيق شديد بالتنفس، وتم تشخيص حالة الطفل في وقت قياسي؛ حيث اتضح أن لديه وصلةً شريانية خلقية كبيرة الحجم تسبّبت في انحراف الدم إلى الرئتين؛ مما أدى إلى احتشاء الرئتين بكميات هائلة من الدم.



وبيّنت أنه تم على الفور إدخال الطفل بشكل عاجل إلى غرفة عمليات القلب المفتوح لإنقاذ حياته، وتم إجراء العملية بنجاح، وتمت مراقبة الحالة ومتابعتها في العناية المركزة القلبية حسب البروتوكولات المتّبعة حتى تماثل للشفاء، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.