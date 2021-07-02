"الأرصاد": مدن الشرقية تجاوزت حرارتها 50 درجة مئوية

محطة ‎النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة عصر اليوم الجمعة الساعة الثالثة في مدن المنطقة الشرقية تجاوزت ٥٠ درجة مئوية، مؤكدًا أن محطة ‎النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه في الثالثة عصراً تتجاوز مدن ‎الشرقية ٥٠ درجة مئوية، بينما سجلت محطة ‎النعيرية الأتوماتيكية ٥٢ درجة مئوية.

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02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 05:08 PM

محطة ‎النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية

"الأرصاد": مدن الشرقية تجاوزت حرارتها 50 درجة مئوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة عصر اليوم الجمعة الساعة الثالثة في مدن المنطقة الشرقية تجاوزت ٥٠ درجة مئوية، مؤكدًا أن محطة ‎النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه في الثالثة عصراً تتجاوز مدن ‎الشرقية ٥٠ درجة مئوية، بينما سجلت محطة ‎النعيرية الأتوماتيكية ٥٢ درجة مئوية.

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