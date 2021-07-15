"هنقرستيشن" ومنصة إحسان تعززان فرص التعاون ودعم المبادرات والمشاريع الخيرية

حرصًا منها على تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، واستمرارًا لجهودها في تيسير العمل الخيري، وقّعت "هنقرستيشن"، اتفاقية تعاون مشتركة مع منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم المبادرات والمشاريع الخيرية للمنصة، وتحسين كفاءة العمل الخيري وتعظيم مخرجاته؛ وذلك من خلال عرض حالات التبرع التي تشاركها المنصة على تطبيق "هنقرستيشن"، والذي يستخدمه ملايين العملاء.

هذا وقد وقّع الاتفاقية من جانب "هنقرستيشن" أ.أسعد نعمان الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب منصة إحسان أ.عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي للمنصة.

يُذكر أن "هنقرستيشن" قد شاركت في الحملة الوطنية للتبرع لمبادرات المنصة والتي انطلقت قبل أشهر، وحققت عبر تطبيقها دعمًا وتبرعات سخية.