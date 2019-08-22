"جوليانو" محترف "النصر": أثق في قدرتنا على التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي

قبيل ساعات من انطلاق الموسم الجديد للكرة السعودية، قال اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا: إنه يثق كثيرًا في قدرة فريقه على الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "uol" البرازيلية: "هدفنا تحقيق اللقب الثاني على التوالي.. نثق كثيرًا في أنفسنا وفي قدرتنا على إسعاد النصراويين".

وتابع: "النادي أبقى على معظم اللاعبين، ونحن نعرف بعضنا البعض جيدًا، وهذا أمر رائع سيساعدنا في تحقيق أهدافنا".

وتحدثت الصحيفة عن مسيرة اللاعب مع فريقه الموسم الماضي، وكيف أنه قاد الفريق مؤخرًا لعبور دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد هدفين سجلهما في مرمى الوحدة الإماراتي خارج الديار.

يُذكر أن "النصر" سيلاقي "ضمك" مساء اليوم الخميس، في افتتاحية مباريات الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الذي يحمل "النصر" لقبه.