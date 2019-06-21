شاهد حفل المبتعثين ببرايتون.. الملحق الثقافي بلندن: نريد أبحاثنا واقعًا محسوسًا

الْتقى مدير جامعة ساسيكس واستمع إلى مشكلات الطلاب وأكد تميزهم في تقنية النانو

أكد الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، أهمية خروج الأبحاث والاكتشافات العلمية وبراءة الاختراعات التي يقوم بها طلبة وطالبات سعوديين من المراكز البحثية بالجامعات إلى واقع محسوس، ولتصبح منتجات تنفع الوطن وتقدّمه عمليًّا وصناعيًّا وتنمويًّا؛ بما يحقق أهداف قيادتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030 وينفع بها العالم أجمع.

وأشار "المقوشي" إلى أن الباحثين السعوديين حققوا إنجازات واكتشافات علمية مميزة في مجال تخصصاتهم، وأنهم يحظون بترحيب وقبول واسع في الجامعات البريطانية نظير جديتهم في الأبحاث والتحصيل العلمي وقدراتهم على تحقيق التفوق في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة مثل تقنيات النانو والذكاء الصناعي والهندسة والطب والبرمجة وغيرها من التخصصات الهامة.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الملحق الثقافي مع الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في جامعات ومعاهد مقاطعة ساسيكس في الحفل الذي أقامه نادي الطلبة السعودي في برايتون؛ حيث الْتقى أثناء الزيارة بمدير جامعة ساسيكس البرفيسور ستيفن شوت ومسؤولي الجامعة في مقر الجامعة؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجامعة والجامعات السعودية.

وبحث "المقوشي" مع مدير جامعة ساسيكس عملية استفادة الجامعات السعودية -وخاصة الناشئة منها- من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات البريطانية؛ لتستفيد الجامعات السعودية من آخر ما توصلت إليه في البحث العلمي وتبادل الخبرات والشراكة ونقل التجربة إلى نظرائها بالمملكة، وإرسال أعضاء من هيئة التدريس لإلقاء محاضرات بالجامعات السعودية.

وتجول الملحق الثقافي والوفد المرافق في معامل ومختبرات النانو في جامعة ساسيكس، واستمع إلى شرح من المبتعث عبدالله الحاني عن مشروع بحثه في تقنية النانو في مجال الطاقة المتجددة.

عقب ذلك بدأ الحفل الذي أقامه نادي الطلبة السعوديين في برايتون؛ حيث رحّب رئيس النادي للدورة الحالية الـ38 الطالب عبدالله الشمري في كلمته، بالملحق والوفد المرافق له؛ شاكرًا دعم الملحقية الثقافية لأنشطة الطلبة السعوديين في جميع الجامعات البريطانية، ودورها في تشجيع ورعاية أبنائها وبناتها في الحصول على أحدث العلوم في مختلف التخصصات ليعودوا إلى الوطن بالعلم والمعرفة للمساهمة في تنميته وتقدمه.

وقدّم عدد من الطلاب والطالبات السعوديين عروضًا مرئيةً عن مشاريعهم البحثية في دراساتهم بالجامعات البريطانية بجامعات برايتون ومقاطعة ساسيكس.

عقب ذلك فُتح المجال للطلبة والطالبات لطرح الأسئلة والاستفسارات التي تهم الطلبة والطالبات في حياتهم الدراسية العلمية والعملية والاجتماعية وعن الأنظمة وما استجد حولها من تسهيلات لخدمتهم.

وأجاب الملحق الثقافي على جميع الأسئلة وقدم الحلول والإرشادات وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم؛ متفهمًا لبعض ما يواجهونه من بعض الصعوبات في الحصول على القبول في وقت محدد، وبعض المسائل الفنية في للخدمات التي يقدّمها بوابة المبتعثين سفير.

وفي نهاية اللقاء، شكَر الملحق الثقافي الطلبة والطالبات على اللقاء؛ مشيدًا بما يحققونه من تقدم في أبحاثهم التي يقومون بها، وما أطلعه مدير جامعة ساسيكس حول تميز الطلبة والطالبات السعوددين في الجامعة.