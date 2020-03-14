بعد تعليق النشاط الرياضي.. التعاون يمدد إجازة لاعبيه يومين

قرر الجهاز الفني لفريق التعاون الأول لكرة القدم تمديد إجازة اللاعبين ليومين قادمين.

وقال النادي: "يأتي هذا القرار عقب قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية".

وكان من المقرر عودة اللاعبين للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة فريق الفيصلي مساء الخميس المقبل في الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.