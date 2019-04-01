"الطيار" ينال درجة الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي

تلقى الباحث مهند بن سعود الطيار التهاني بعد نيله درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الإدارة والتخطيط من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "استراتيجية مقترحة لتنويع مصادر الاستثمار"، وأشرف على الرسالة عميد شوؤن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة د. يوسف الشبل وضمت لجنة مناقشة الرسالة أ. د. غربي الشمري عميد كلية التربية بجامعة الجوف ود. مشعل العدواني عميد كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود.