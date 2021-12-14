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تشمل البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

"الأرصاد" ينبه المنطقة الشرقية: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.