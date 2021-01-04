مستوطنون يهود يقتحمون المسجد "الأقصى"

نفذوا جولات استفزازية بحراسة الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

المسجد الأقصى

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04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 05:40 PM

نفذوا جولات استفزازية بحراسة الاحتلال

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد "الأقصى"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

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المسجد الأقصى

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