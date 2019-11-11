12 محافظة بالشرقية في مرمى "الأرصاد": تدنٍّ في مدى الرؤية.. وسُحب رعدية

تستمر الحالة حتى السادسة من مساء اليوم الاثنين

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر إلى رياح نشطة، وسُحب رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات المنطقة الشرقية، تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخُبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة وقرية العليا.

وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنطقة الشرقية رياح سحب رعدية

0

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 02:07 AM

تستمر الحالة حتى السادسة من مساء اليوم الاثنين

12 محافظة بالشرقية في مرمى "الأرصاد": تدنٍّ في مدى الرؤية.. وسُحب رعدية

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

0 361

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر إلى رياح نشطة، وسُحب رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات المنطقة الشرقية، تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخُبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة وقرية العليا.

وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنطقة الشرقية رياح سحب رعدية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019