وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع مع مندوب الأمم المتحدة بالعراق

على هامش مشاركته في منتدى دافوس

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مدينة دافوس السويسرية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس البعثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.



واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع في الساحة العراقية والجهود الدولية المبذولة حيالها، حيث أكد بن فرحان خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الأممية، لصالح خدمة أمن واستقرار البلدان العاملة بها.