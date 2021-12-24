منذ ظهور كورونا حتى اليوم.. أكثر من ربع مليار إصابة و5 ملايين قتيل حول العالم

تسبّب فيروس كورونا كوفيد-19 في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم منذ ظهور الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

فيما تمّ الإبلاغ عن أكثر من ربع مليار حالة إصابة بفيروس كورونا خلال عامين تقريباً، على الرغم من إطلاق اللقاحات، في الوقت الذي يحذّر خبراء الصحة العالمية من أن الوباء قد يكون مستمراً لفترة أطول.

وغيّرت المتحورات الجديدة، مثل دلتا وأوميكرون، حسابات الوباء لعديدٍ من الدول، وأدى الانتشار السريع لأوميكرون في بريطانيا، على الرغم من عدد سكانها المحصنين بشكل كبير، إلى إعادة تقييم المخاطر المستمرة لفيروس كوفيد-19.

ووفقاً لبيانات "واشنطن بوست" بلغ عدد حالات الوفاة المبلغ عنها منذ 29 فبراير 2020 حتى صباح اليوم الجمعة، 5 ملايين و361 ألفاً، فيما بلغت حالات الاصابة 277 مليوناً و728 ألفاً حول العالم.

ومازالت الولايات المتحدة لديها أكبر عدد تراكمي للحالات والوفيات المؤكّدة على مستوى العالم منذ بداية ظهور المرض، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات في أمريكا 800 ألف وحالات الإصابة بلغت أكثر من 50 مليون حالة رغم توافر اللقاحات على نطاق واسع في البلاد، وخلف الولايات المتحدة، سجّلت الهند والبرازيل وبريطانيا أكبر عددٍ من الحالات بحلول منتصف ديسمبر الجاري.

وأكثر الدول التي شهدت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام السبعة الماضية، كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وتركيا وبولندا وجنوب إفريقيا وفيتنام.