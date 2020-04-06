ضمن حملة "بر مكة ".. محافظ الجموم يزور جمعية "سخاء"

تفقد سير العمل ونماذج المساعدات المقدمة للأسر المحتاجة

قام محافظ محافظة الجموم فهد بن منير القثامي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي اليوم الاثنين بزيارة للجمعية الخيرية بوادي فاطمة (سخاء) إحدى الجهات الخيرية التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة والمشاركة بحملة براً بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتفقد المحافظ سير العمل ونماذج المساعدات التي قدمتها الجمعية وما تقدمه من مساعدات للأسر المحتاجه والمتعففة بالمحافظة.

وقدم المحافظ في الختام شكره لمدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية لما يقدمونه من أعمال جليلة تطوعية مجتمعية. ‏‫