"العصيمي" يكمل 5 أيام منذ فقده.. وذووه يناشدون تكثيف البحث

عُثر على سيارته عالقة بوادي قرن

لا زالت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تكثف جهودها للبحث عن مفقود فُقد منذ يوم السبت الماضي، بعد خروجه من منزله بالحوية، حيث عُثر على سيارته معلقة بوادي قرن، ولم يعثر عليه حتى الوقت الحالي.





وجدد ذوو المفقود "لافي هليل العصيمي" مطالبتهم بتكثيف البحث عن المفقود منذ يوم السبت.

وأشاروا إلى أنه يسكن الحوية شرق الطائف، حيث خرج ولم يعد، وانقطعت أخباره، ووجدت سيارته عالقة بوادي قرن بشمال الطائف.

كما دعت أسرة المفقود "العصيمي" إلى من يشاهده أو يملك أي معلومات التواصل مع الجهات الأمنية.