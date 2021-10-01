الولايات المتحدة تسجِّل 109,796 إصابة و1,752 وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109,796 إصابة ‏جديدة و1,752 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 43,409,950 فيما بلغ عدد ‏الوفيات 696,603.‏