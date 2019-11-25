مجدداً محاولة استهداف مستشفى أطباء بلا حدود.. والعملية نُفِّذت بطائرة "درون"

أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لنظام الملالي بإيران باتجاه مدينة المخا

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، باتجاه مدينة المخا.

وأكدت أن الدرون الحوثية المفخخة التي تم إسقاطها، كانت تستهدف مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا، والذي عاود نشاطه مؤخراً بعد تعرضه لدمار جزئي جراء استهداف حوثي مماثل خلال الشهر الجاري.

وقال قائد الشرطة العسكرية في الساحل الغربي العقيد بسام الحرق، إن جنود الشرطة العسكرية تمكنوا من رصد الطائرة، وأطلقوا عليها النار وأسقطوها على بعد 200 متر من مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا.

وأضاف الحرق، في بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الطائرة الحوثية المفخخة تم إسقاطها بسلاح الدوشكا، وتم العثور عليها سليمة دون أن تنفجر.

وأشار إلى أنه تم استدعاء فريق من خبراء المتفجرات لتفكيكها.

وبحسب البيان، فقد أفاد خبراء المتفجرات في العمليات المشتركة أن الطائرة المفخخة التي تم إسقاطها وتفكيكها كانت تحتوي على عبوة بمواد متفجرة يبلغ وزنها حوالي 10 كجم، ومزودة بجهاز تحكم.





وأضافوا أن المواد المتفجرة عبارة عن مادة TNT شديدة الانفجار وما يقارب ألفاً من حبيبات البيرنجات.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا بطائرة مسيرة مفخخة قبل ثلاثة أسابيع، وخلفت أضراراً جسيمة بالمستشفى.