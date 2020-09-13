تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية

مقاتلات التحالف تشن هجوماً استهدف ثكنات الميليشيات ومواقعها في صنعاء

أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.

وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.