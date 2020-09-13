تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية

مقاتلات التحالف تشن هجوماً استهدف ثكنات الميليشيات ومواقعها في صنعاء

أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.

وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:31 AM

مقاتلات التحالف تشن هجوماً استهدف ثكنات الميليشيات ومواقعها في صنعاء

تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.

وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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