"الشرعية" تستهدف اجتماعًا حوثيًّا.. مقتل قيادات وتدمير غرفة عمليات

الجيش اليمني رصد تحركاتهم وأمطرهم بقصف عنيف

قُتل 7 متمردين حوثيين، بينهم قادة ميدانيون، في قصف مدفعي عنيف للجيش الوطني اليمني، استهدف غرفة عمليات للمليشيا الانقلابية مساء أمس في محيط جبل آل قراد الاستراتيجي في جبهة الشامية شمالي غرب محافظة صعدة، وذلك أثناء اجتماع ضم عددًا من قادة المليشيا الميدانيين، وذلك في ضربة نوعية جديدة للجيش الوطني ضمن تقدُّمه الملحوظ في الأشهر الأخيرة في صعدة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأحد) أن القصف جرى بعد عملية رصد دقيقة، وأسفر عن مقتل 7 من المليشيا، بينهم قيادات، وإصابة آخرين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي سياق متصل، كلفت مليشيا الحوثي الانقلابية عددًا من قياداتها الكبيرة في محافظة صعدة بالنزول الميداني إلى مديريات المحافظة؛ وذلك لحشد مقاتلين في صفوفها بالتزامن مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في العدة والعتاد.