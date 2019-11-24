فيديو "الحرة" .. نرجسية وهوس "أردوغان" عصفا بمطار "أتاتورك" فأتاه الانتقام ولم يتعظ!

تحدّى حكم القضاء فأطل فساده مهدراً حق العمالة وأرواحهم .. دول ترفض و"حادثة كاشفة"

عرضت قناة الحرة من خلال برنامج "الحرة تتحرّى" فيلماً وثائقياً عن مطار إسطنبول في تركيا، حيث استعرض الفيلم في بدايته بشكلٍ سريع مطار "شانغي" في سنغافورة؛ كأفضل مطار في العالم، ثم تم التطرق إلى مطار الملك فهد بالدمام؛ كأكبر مطار بالعالم، ثم أضخم مطار بالعالم بمبنى واحد مطار "دايشنغ" في بكين.

"سيكون واحداً من أكبر ثلاثة مطارات بالعالم، وسيكون الأكبر في عام 2023 بسعة تصل إلى 150 مليون مسافر".. هكذا قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان؛ في يونيو عام 2018، بينما لا تقرّر الدول بين عشيةٍ وضحاها بناء مطار جديد ينافس المطارات الرائدة بالعالم، ولكن أردوغان فعل ذلك! رغم أن لتركيا مطاراً حجز لنفسه مكاناً على خريطة الطيران الدولي يحمل اسم مؤسِّس تركيا الحديثة "أتاتورك".

يضيف الفيلم الوثائقي: نرجسية الرئيس التركي وهوسه المتنامي بربط اسمه بكل إنجاز في البلاد، جعلاه يتخلص من مطار "أتاتورك" رغم استقباله نحو 70 مليون مسافر سنوياً ويستبدل آخر به، قال إنه سيستوعب ضعفين إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد، لكن الرئيس السابق للخطوط الجوية التركية "حمدي طوبجو"؛ يرى غير ذلك، ففي كتابه عن الاقتصاد التركي تحدث عن أن مطار "أتاتورك" يمكن أن يستمر في أدائه الجيد لسنوات.

وبجرة قلم، أُغلق مطار "أتاتورك" بينما لم يكن الطريق إلى إنجاز مشروع ضخم كمطار إسطنبول مُعبداً، خاصةً أن الكثير من المختصين كشفوا عن مشكلاته منذ البداية بعد وضع حجر الأساس عام 2014 وبما أن أعمال البناء مضت متجاهلة كل التحذيرات قدّم السكان المحليون ومنظمات بيئية، دعوة استجاب لها القضاء التركي فأصدر أمراً بوقف البناء حتى يُحدّد تقريرٌ مستقلٌ الأثر البيئي لمشروع المطار، إلا أن عديداً من الجهات المسؤولة عن المشروع استخفت بقرار المحكمة وأكّدت أن أعمال البناء ستستمر بما في ذلك الوزارة المسؤولة عن البيئة.

وفي عام 2018 انتقمت الطبيعة لنفسها، حيث أغرقت الأمطار موقع المطار الجديد، بينما أخطاء مشروع المطار ما زالت تُلقي بظلالها عليه وليس على الصعيد الاقتصادي فقط، والأسوأ أن تحالف مطار إسطنبول الكبير حصل على قروض من 6 بنوك لإتمام المرحلة الأولى بقيمةٍ تتجاوز 4 مليارات ونصف المليار يورو ويعجز حتى الآن عن سداد دفعاتها الأولى، وفي هذه الحالة خزينة الدولة هي التي ستدفع، حتى إن العمال القائمين على المشروع يحمّلون مسؤولية الحوادث التي أودت بحياة العشرات من زملائهم للشركات التي كانت تسابق الزمن للانتهاء من مشروع المطار في 42 شهراً فقط.

ويتابع الوثائقي: لا يتجاوز مطار إسطنبول مشكلة بيئية حتى تُطل أزمة اقتصادية برأسها، كل هذا حتى قبل أن يُنهي عامه الأول وكلما مرت الأيام تكشفت مشكلات أكبر وأخطر؛ يدفع مواطنون والاقتصاد التركي ثمنها وثمن هوس تكديس أكبر مشاريع العالم في إسطنبول دون غيرها من المدن التركية حتى تكون واجهة إنجازات حزب العدالة والتنمية قُبيل الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

يقول عضو اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك عاكف بوراك؛ عبر الفيديو الذي بثّته "الحرة": "نحن ومجموعة من المختصين قدّمنا تقريراً وتوصلنا إلى أن اختيار موقع المطار الجديد لم يكن موفقاً".

بينما يرى خبير الطيران تولغا أوزبك؛ أنه تم إنشاء المطار الجديد بديلاً لمطار "أتاتورك" لأنه -مع الأسف- في خمسينيات القرن الماضي حتى السبعينيات لم يتم الاهتمام بمحيط المطار، فأصبحت المناطق التي تحيط به مزدحمة، مما جعل الحاجة ملحة إلى بناء مطار جديد.

وأوضح الطيار وأستاذ الطيران المدني باهادير ألتان؛ قائلاً: "صحيح أن مطار أتاتورك كان يعاني الازدحام ولكن يمكن تفاديه، فإغلاق مطار أتاتورك خطأ كبير، ففي السنة التي تم إغلاقه كان قد تم اختياره واحداً من بين أفضل خمسة مطارات حول العالم"، مشيراً إلى أن موقع المطار الجديد قرب ساحل البحر الأسود ويجعله معرضاً للرياح.

أما خبير البيئة كرم علي بويلا؛ فيقول: "أخطر خطأ اُرتكب بحق المنظومة البيئية لإسطنبول هو تعريض الغابات للتدمير".

وأكّد رئيس اتحاد عمال البناء الأتراك أوزغور كارابولوت؛ أن ظروف العمل في موقع بناء المطار كانت سيئة جداً مخالفة لكل قوانين وحقوق العمال، فمنذ أول يوم كان لهذا الموقع -يقصد مطار إسطنبول- مشكلات كثيرة وبدأ العمال بالاحتجاج".

وبيّن العامل السابق في مطار إسطنبول عصمان أوناي؛ قائلاً: "حقوقنا قُوبلت بالاعتقال، وتم تصوير احتجاجاتنا للرأي العام على أنها مدفوعة من دول خارجية تريد الإضرار بمصالح تركيا، الشركة طردتني من العمل ولم أحصل على مستحقاتي".

وبحسب تقرير قناة الحرة، أوضحت: "اقتُلعت الغابات لإقامة المطار الجديد فانتقمت الطبيعة لنفسها بالزلازل والهزات وأغرقت الأمطار الموقع الجديد لاختلاف نسب سطح البحر، واستدانت الدولة المليارات لإنشائه وحققت فساداً غير مسبوق فقط لتحقيق نرجسية أردوغان؛ التي لا تعترف بالمخاطر الجيولوجية أو رفض الدول الاعتراف بالمطار لما يثيره من مخاوف، خاصة مع حادثة أخيرة لطائرة راح ضحيتها بعض الأرواح".