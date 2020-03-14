كورونا يضرب كرة القدم.. هنا قائمة اللاعبين المصابين حول العالم

تعليق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وفي مقدمتها "الكالتشو"

يواصل فيروس كورونا المرعب انتشاره حول العالم بعد ظهوره في الصين نهاية العام المنقضي 2019، فيما بدت إيطاليا الأكثر تأثراً على الإطلاق في الفترة الأخيرة.



وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تعليق الأنشطة الرياضية تماماً في مختلف بلدان العالم، وأبرزها الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها "الكالتشو".



وفيما يلي رصد موقع "يوروسبورت" أسماء اللاعبين الذين جاءت تحليلاتهم للفيروس إيجابية:



- لاعب هانوفر الألماني تيمو هوبرز.

- مدافع ريجيانا الإيطالي أليساندرو فافالي.

- مهاجم سبمدوريا الإيطالي مانولو غابياديني، و4 من زملائه.

- نجم منتخب إنجلترا وتشيلسي كالوم هودسون-أودوي.

- مدافع يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني.

- 3 لاعبين من ليستر سيتي لم يُكشف عن أسمائهم

- مدافع بادربورن الألماني لوكا كيليان.

- مهاجم تروا الفرنسي الكوري الجنوبي سوك هيون-جون، وزميل له.

- مهاجم فيورنتينا الإيطالي دوشان فلاهوفيتش.