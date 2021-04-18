تعرف على مسجد الحبيش بالهفوف.. ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

يعود للقرن الثالث عشر الهجري ومن أقدم المساجد التراثية ومنارة علمية لطلاب الأحساء

يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية، الذي يعود للقرن الثالث عشر الهجري ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجدًا في 10 مناطق.

ويعد مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء، ودرس فيه الشيخ عبدالعزيز العلجي الذي كان من كبار العلماء بالأحساء في الفقه.

ويتميز ببنائه على طراز معماري فريد، ورواق ذي عقود دائرية؛ حيث بني من الحجر الجيري والطين وسقفه من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير، وتبلغ مساحته قبل التطوير نحو (318م2)، ويتسع إلى نحو (80) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (13.56*3.18م)، وخلوة (13.73*2.68م)، وفناء (84م)، ودورات مياه ومواضئ (8.16*3.25م)، وغرفة للإمام ملحق بها دورة مياه، ومئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها (5.48م).

ويتكون مسجد الحبيش التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من: بيت الصلاة، والخلوة، والسرحة، والمئذنة، ومستودع، ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات، ويتسع لـ(90) مصليًا، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.