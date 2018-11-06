بالصور : خادم الحرمين يشرّف حفل أهالي القصيم.. والجماهير تستقبله بعاصفة ترحيبية

أقيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بحضور ولي العهد

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة القصيم بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، كان في استقباله - رعاه الله - الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم.

وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مكانه في المنصة الرئيسة للحفل قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، ثم عزف السلام الملكي، بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم كلمة قال في مستهلها " سيدي شرف وفخر وعزة ألبستها لمن يقف بين أيديكم هذه الليلة، وأي بهاء وفرح وسعادة وبهجة كسوت بها أرض القصيم الوفية برجالها ونسائها صغاراً وكباراً حتى ازدحمت مشاعر الفرح في صدري خشية أن يعجز اللسان والحرف أن يُعبر عما في القلب من مشاعر عظيمة ".

وأضاف " إذا كان الوطن وأبناء وبنات الوطن يستعدون للاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لمقامكم الكريم... فماذا عساني أن أقول عما تحقق في عهدكم الميمون وسمو ولي عهدكم الأمين صاحب الرؤية الموفقة الطموحة لرقي هذه البلاد الطاهرة إن قلت ملك الوفاء فيعلم الله أنكم منبع الوفاء مع كل من يعرفكم قريباً كان أم بعيداً ".

واستطرد قائلاً " إن قلت في صلة الرحم فالكل يعلم بركم ولا يخفى على أحدٍ ملازمتكم للمريض أو المريضة من إخوانكم وأخواتكم وخدمتهم ورعايتهم رحمهم الله وأسكنهم الجنة، وإن قلت مخضرم الأمراء وأكثرهم خبرة في شؤون الحكم نعم فلقد قضيتم أكثر من نصف قرن أميراً لعاصمة الوطن ولمستم حاجة المواطن عن قرب ".

وأشار أمير منطقة القصيم إلى أنه عندما تكثر الفتن ويكثر الأعداء ويتضاعف الحمل الثقيل على القائد المظفّر فالشعب السعودي الأبي الأصيل يقول لخادم الحرمين الشريفين " سر أيها الوالد القائد ونحن خلفك سائرون مطيعون " وكما يقال في أهازيج العرضة السعودية " تحت بيرق سيدي سمعاً وطاعة ".

ولفت أمير منطقة القصيم النظر إلى أنه عندما جاءت الأخبار بهذه الزيارة الحانية استبشرت السماء بأمر من الله فرحاً وكأن هتّان المطر يغسل الأرض لاستقبالكم وتمايلت نخيل القصيم وتراقصت ذرات الرمال وخفقت القلوب وابتسمت الوجوه فرحاً وابتهاجاً بمقدمكم الميمون ورُفعت الأيادي بالدعاء لمقامكم الكريم بالعون والتوفيق والنصر والتمكين، على تشريفنا بهذه الزيارة الكريمة التي هي امتداد للمنهج السعودي القديم والمتأصل في زيارة المناطق وتفقد أحوال الرعية الأوفياء والمتلهفين للقيادة.

وأكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أن ما تكنه القلوب أعظم مما يكتب في السطور أو تلهج به الألسن من مشاعر فياضة تستذكر بصمات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ومنهجه العادل وخدمته الجليلة لهذا الوطن حتى صعد - أيده الله " على عروش القلوب قبل أن يعتلي عرش الحكم باستحقاق عن قدرةٍ وخبرة.

ورحب أمير القصيم، نيابة عن أهالي المنطقة بمقدم خادم الحرمين الشريفين، وقال نيابة عن أهالي هذه المنطقة الغالية رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً مرحباً عدد ما أمطرت السماء بمقدمكم وعدد ما أثمرت نخيلها في منطقة أنت تعرف أهلها قبل أن أعرفهم إذ إنك أوصيتني وأنت المتعمق في التاريخ بكافة أُسرها وأهاليها ومحافظاتها وأنسابهم ومواقفهم الوطنية المعروفة فأنت من شرَّح التاريخ قبل أن يكتب التاريخ أمجاده وحزمه وعزمه ( بل وعدله ) كيف لا وأنت من كان يقول عنه أهل الرياض عندما كنت أميرها إذا أرادوا العدل والإنصاف ( والله ما يردني إلا سلمان ).

وسأل في ختام كلمته أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويرعاه ويؤيده بنصره ويديم عزه، وأن ينصر الجنود في الثغور وأن يجعل كل كيد كائدٍ في نحره وأن يبطل سعي الأعداء المتربصين.

عقب ذلك ألقيت كلمة أهالي القصيم ألقاها نيابة عنهم رئيس المحكمة العامة في مدينة بريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني الذي رحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في منطقة القصيم، وقال " في هذه الليلة يجتمع أهالي القصيم كبيرهم وصغيرهم وعلى رأسهم أميرهم ليفرحوا بلقياكم ويملؤوا العيون برؤيتكم ويسمعوا توجيهاتكم ورؤاكم، واجتمعوا حباً وولاء ووداً ووفاء ".

وأضاف "يا خادم الحرمين الشريفين، كل ما تصلح به الدنيا وينفع البلاد والعباد قد أقمتموه فالدين ظاهر متبع والعدل شامل والأمن كامل والخصب دار والاقتصاد في نمو والأمل في خططكم ورؤاكم فسيح والشرع مطبق ولا حصانة لأحد أمام شرع الله منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى يومنا هذا، والحمد لله عمرتم البلاد وقدمتم مصالحها وهذبتم سبلها ومسالكها، وجعلتم لكم أسمى الشرف بخدمة الحرمين خدمة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، أقمتم الحدود وحميتم الثغور، هذه النعم جميعها نحن محسودون عليها ومن أجلها مستهدفون ".

وباسم أهالي المنطقة تقدم الشيخ إبراهيم الحسني بخالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله " على زيارته الميمونة وتدشينه للمشاريع الخيرة مؤكداً أن هذا هو نهج سار عليه قادة أهل هذه البلاد منذ عهد المؤسس - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه البررة، والتواصل والتلاحم بين القيادة ومواطنيها قائم ومستمر ولله الحمد والمنة.

ولفت النظر إلى أن منطقة القصيم حظيت كسائر المناطق بكثير من التنمية وقال وليس على مثلنا إذا طمع في كرمكم ملامة فأنتم أهل الجود والكرم لمنطقة تحلم بالزيادة والريادة.

وأشاد بجهود وحرص سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ومتابعته لشؤون المنطقة وأبنائها ومتابعة احتياجاتها ومتطلباتهم.

وسأل في ختام الكلمة أن ينصر خادم الحرمين الشريفين ويسدده وأن يخذل عدوه، وأن يديم قدرته ويبسط قوته وأن يعين ولي عهده الأمين وأن يمده بتوفيقه وتسديده، وأن ينصر الجنود على الثغور.

بعد ذلك ألقى الشاعر سعود الحافي قصيدة شعرية نبطية بهذه المناسبة، ثم ألقى الشاعر صالح الشبعان قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى.

إثر ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - والحضور أوبريت " تباشير سلمان " الذي اشتمل على عدد من الصور عن تاريخ المملكة إبان عهد المؤسس - رحمه الله - والوحدة الوطنية وتاريخ منطقة القصيم .



ثم سلم خادم الحرمين الشريفين عددا من المميزين من منطقة القصيم جوائزهم وهم :

1 ـ الاستاذ / أحمد بن عبدالعزيز العفيتان ، الحاصل على جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره لعام 2017م ، وجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " لعام 1438هـ ، وحصوله على المركز الأول على مستوى المملكة لحفظ القرآن الكريم .

2 ـ المهندسة / مشاعل بنت ناصر الشميمري ، بوصفها أول مهندسة صواريخ في الخليج وعملت بحث الماجستير لوكالة ناسا الفضائية عن الصورايخ النووية السلمية لإرسال الإنسان إلى المريخ .

3 ـ فريق سخاء التطوعي ، وتمثله / أفنان بنت علي الدبيخي ، وهو أول فريق تطوعي في منطقة القصيم وتأسس عام 1433هـ وقدم من خلاله 109 مبادرات تطوعية .

4 ـ الأستاذ / رشيد بن سالم البريه الحاصل على المركز الأول في بطولة أورنولد شورياتن نيقر العالمية لجميع أنواع الدفاعات عن النفس المقامة في ولاية أوهايو الأمريكية لعام 2018م .

5 ـ الاستاذة / عبير بنت عطالله العنزي ، المتبرعة بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها وكذلك تبرعت بكامل حليها لجمعية " كبدك " .

6 ـ الأستاذ / سليمان بن محمد الخويطر " رحمه الله " / بوصفه من أبرز الشباب المعاصرين ، وتسلمها بالنيابة عنه أخوه / عبدالله بن محمد الخويطر .

عقب ذلك أديت العرضة السعودية .



وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - هدية تذكارية تشرف بتقديمها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم .



كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هدية تذكارية من سمو أمير منطقة القصيم .

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة العشاء بهذه المناسبة .