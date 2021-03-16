فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

لم توضح إذا ما كانت أكثر خطورة أو أسرع انتشارًا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ظهرت في منطقة بريتاني.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: إن التحاليل الأولية لم توضح حتى الآن إذا ما كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارًا من غيرها.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة في بؤر تفشٍّ بمركز طبي بمدينة لانيون.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 12:12 PM

لم توضح إذا ما كانت أكثر خطورة أو أسرع انتشارًا

فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ظهرت في منطقة بريتاني.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: إن التحاليل الأولية لم توضح حتى الآن إذا ما كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارًا من غيرها.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة في بؤر تفشٍّ بمركز طبي بمدينة لانيون.

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