"ماهر عريجة" نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية

صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .

يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات التي تملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019م .

وعلميًا قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.